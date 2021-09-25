«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ, на 53-й минуте был удален Гильерме

Московский «Локомотив» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 0:0. На 53-й минуте «железнодорожники» остались в меньшинстве, был удален голкипер Маринато Гильерме за удар прямой ногой. Место в воротах занял 17-летний Даниил Худяков.

После девяти матчей «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Химки» располагаются на 14-м месте, имея в активе семь очков.

В следующем туре «железнодорожники» примут Ростов 3 октября. Подмосковная команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» днем ранее.