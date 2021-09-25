Дзюба ответил на вопрос о возвращении в сборную России

Артем Дзюба: в истории со сборной России у меня пока не точка, а двоеточие

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой недавний отказ выступать за сборную России. Его слова приводит «Матч ТВ».

33-летний форвард ответил на вопрос о том, вернется ли он к выступлениям за национальную команду. Репортер поинтересовался у футболиста, поставлена ли точка в истории форварда со сборной. «Пока не знаю. Пока двоеточие. Постепенно набираю форму», — заявил Дзюба.

Дзюба был признан игроком матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Во встрече он сумел сравнять счет и заработать пенальти, что позволило «Зениту» переломить ход матча и набрать три очка.

21 сентября Дзюба отказался выступать за национальную команду. Форвард сослался на неоптимальную форму. Он попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 20 сентября.

На счету Дзюбы 30 голов в 55 матчах за сборную. Он привлекался к играм за национальную команду с 2011 года.