Дзюба помог «Зениту» победить в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Хозяева пропустили гол уже на 14-й минуте матча. В составе самарского клуба отличился Антон Зиньковский. 33-летний Дзюба помог своей команде отыграться: на 35-й минуте он воспользовался передачей с углового и сравнял счет. А уже на 79-й минуте форвард заработал пенальти, реализация которого позволила «Зениту» перевернуть ход матча. Решающий гол на счету Алексея Сутормина.

«Зенит» упрочил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата. В команде Сергея Семака в активе 23 очка после девяти туров РПЛ.

У Дзюбы — три гола в девяти матчах чемпионата. Перед матчем стало известно, что футболист отказался от выступлений за сборную России. Нападающий сообщил, что находится в неоптимальной форме и не готов занимать в команде чужое место.