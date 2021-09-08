«Зенит» прокомментировал запрет ФИФА на игру бразильцев в матче с «Челси»

«Зенит» подтвердил, что ФИФА отстранила Малкома и Клаудиньо от матча Лиги чемпионов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подтвердил, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильцам Малкому и Клаудиньо участвовать в матче группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Заявление команды приводит РИА Новости.

Сине-бело-голубые прокомментировали запрет ФИФА, обратив внимание на то, что организация не дала четких объяснений причин отстранения игроков. В клубе посчитали, что ФИФА угрожает нарушениям спортивного принципа.

О том, что Малком и Клаудиньо не смогут принять участие в матче против «Челси», стало известно ранее 8 сентября. Мера была принята после жалобы со стороны руководства сборной Бразилии, куда игроки были вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Однако оба футболиста не отправились в расположение команды, получив сообщение от «Зенита» с призывом вернуться в Россию.

Матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» должен пройти 14 сентября.

Клаудиньо присоединился к «Зениту» после победы на олимпийском турнире в Токио. Малком также выступал за сборную на ОИ и отметился забитым мячом в финале.