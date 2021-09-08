Бразильские легионеры «Зенита» пропустят матч с «Челси» в ЛЧ из-за ФИФА

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября

Футболисты петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Малком и Клаудиньо не смогут принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Об этом сообщает РИА Новости.

Бразильские легионеры клуба также пропустят матч чемпионата России против грозненского «Ахмата». Причина — запрет на выступления для игроков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Мера была принята после жалобы со стороны руководства сборной Бразилии, куда Малком и Клаудиньо были вызваны ради матчей отбора чемпионата мира-2022. Однако оба футболиста не отправились в расположение команды, получив сообщение от «Зенита» с призывом вернуться в Россию. Бразильцы пропустят игры команды вплоть до 14 сентября.

Матч группового этапа ЛЧ против «Челси» запланирован на 14 сентября, российский клуб выступит в гостях. Встреча с «Ахматом» пройдет 11 сентября в Санкт-Петербурге.

Клаудиньо присоединился к «Зениту» после победы на олимпийском турнире в Токио. Малком также был частью бразильской сборной и даже отметился забитым мячом в финале.