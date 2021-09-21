Главному тренеру «Спартака» предрекли скорое увольнение

Главный тренер «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку в течение ближайших дней. Скорое увольнение специалисту в интервью «Матч ТВ» предрек комментатор Константин Генич.

По мнению журналиста, идеологически решение о расставании со специалистом уже созрело, однако руководство красно-белых решило не сообщать о нем сразу после проигранного дерби ЦСКА. «У меня есть ощущение, что Витория уже приговорен», — заявил Генич.

20 сентября «Спартак» проиграл ЦСКА в восьмом туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Красно-белые с десятью очками находятся на девятом месте в турнирной таблице.

Витория возглавил «Спартак» в мае этого года. Контракт с португальским специалистом истекает летом 2023-го. Тренер получил известность, работая с лиссабонской «Бенфикой».