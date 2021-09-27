Легионер «Краснодара» объяснил желание получить российское гражданство

Эквадорец Рамирес из «Краснодара» о российском паспорте: это может пригодиться в будущем

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, зачем захотел стать гражданином России. Об этом сообщается на сайте команды.

Как объяснил легионер, паспорт может пригодиться ему в будущем, так как он рассматривает возможность остаться жить в стране после окончания карьеры. Он также отметил, что решил подтянуть русский язык.

По словам Рамиреса, в его жизни мало что поменялось с получением российского паспорта, однако многие вопросы стало проще решать. Например, теперь футболисту не нужно оформлять визу для въезда в страну.

Рамирес получил российское гражданство 3 июня. За «Краснодар» футболист выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями и получил две желтые карточки. В активе защитника также один забитый мяч в 21 матче в составе сборной Эквадора.