Немецкий футболист нацелился на российское гражданство

Немецкий полузащитник «Ян Регенсбурга» Макс Безушков нацелился на получение российского гражданства. Об этом сообщает «Р-Спорт».

23-летний игрок второго по силе дивизиона чемпионата Германии может стать гражданином России уже нынешним летом. Агент Безушкова Инго Хаспель заявил о намерении клиента сделать следующий шаг в карьере. Он отметил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) уже интересовались полузащитником.

Безушков — игрок российского происхождения. На его счету выступления за юношескую сборную Германии. В 2016 году он принял участие в чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет. В сезоне-2020/2021 хавбек провел 33 игры за «Ян Регенсбург» во второй Бундеслиге.

За сборную России уже выступал воспитанник немецкого футбола. Роман Нойштедтер получил российское гражданство в 2015 году. Он выступал за национальную команду с 2016 по 2020 год.