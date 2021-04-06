Футболиста АПЛ лишили права играть за сборную Украины

Английский защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман лишен права выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на своем YouTube-канале.

По словам журналиста, игрок клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) выразил желание стать украинским гражданином и начал процедуру получения гражданства. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) уведомила украинскую сторону, что участие Килмана в матчах по футзалу в составе сборной Англии не позволяет сменить спортивное гражданство. По мнению Цыганыка, история с привлечением футболиста в сборную Украины завершена.

В ноябре 2020-го Килман допустил, что мог бы выступать за сборную России. Он не привлекался к играм за сборную Англии в большом футболе.

Килман имеет русско-украинское происхождение. Он выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. До этого он играл за клубы, представляющие низшие дивизионы чемпионата Англии. Он также воспитанник «Фулхэма» и уроженец Лондона.