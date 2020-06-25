Для сборной России по регби решили натурализовать десятки спортсменов

Федерация регби России (ФРР) рассматривает возможность натурализации 45 спортсменов. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Высшего совета организации Кирилл Яшенков.

По его словам, никто не отказывается от воспитания собственных молодых игроков, но «необходимо брать на вооружение и мировой опыт». Яшенков отметил, что работу решили вести по трем направлениям.

В первой группе находятся игроки, имеющие российские корни, но выступающие в зарубежных чемпионатах. Во второй — иностранные регбисты, играющие в России. В третьей группе присутствуют спортсмены из иностранных первенств, не имеющие российских корней. По словам Яшенкова, со многими игроками уже проведены предварительные переговоры об участии в ближайшем сборе российской национальной команды, который пройдет осенью.

Главный тренер сборной России по регби — валлийский специалист Лин Джонс. В своей истории команда дважды принимала участие в чемпионатах мира — в 2011 и в 2019 годах. Оба раза россияне не смогли преодолеть групповой этап.

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