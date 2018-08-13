Покинувшего США чернокожего украинца захотели в сборной России по баскетболу

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал возможную натурализацию новичка ЦСКА украинского баскетболиста Джоэла Боломбоя. Слова специалиста приводит «Известия».

«Да, он не вырос в России, как например Виктор Кейру, но у Джоэла есть русские корни. Потом его приглашение в сборную имеет право на существование. Конечно, нужно и его желание. Если он хочет выступать за сборную России, то мы будем рады видеть его в своих рядах. Считаю, что он способен усилить нашу команду», — заключил Базаревич.

8 августа стало известно о переходе Боломбоя в ЦСКА. Также было объявлено о том, что баскетболист приступил к оформлению российского гражданства.

В США спортсмен начал профессиональную карьеру, будучи выбранным на драфте в 2016 году клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз». Минувший сезон он провел в «Висконсин Херд».

24-летний Боломбой родился в Донецке и в раннем возрасте переехал в США. Мать баскетболиста — русская, отец — конголезец.

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