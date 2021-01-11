Еще один иностранный футболист захотел играть за сборную России

Защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил о желании выступать за сборную России по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам серба, в течение 2021 года он должен получить российский паспорт, после чего рассчитывает на приглашение в национальную команду. Миладинович рассказал, что между Россией и Сербией очень много общего. Кроме того, ему всего за полгода удалось выучить русский язык.

Миладинович играет за «Сочи» с 2018 года. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел 17 матчей, в которых забил один мяч.

10 ноября английский защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман допустил выступления за сборную России. Футболист отметил, что у него русские корни.

За последние годы в составе сборной России выступало несколько натурализованных иностранных футболистов. Среди них бразильцы Маринато Гилерме, Марио Фернандес и Ари, а также немцы Константин Рауш и Роман Нойштедтер.