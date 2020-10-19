Французский футболист объяснил необходимость получения российского гражданства

Футболист французского клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек объяснил необходимость получения российского гражданства. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, он оформил паспорт для упрощения жизни, так как постоянно летает в Москву и не хочет тратить время на оформление виз. Хавбек отметил, что его жена — гражданка России, а сын имеет и российский, и французский паспорта. Кроме того, Ле Таллек рассказал, что по окончании карьеры планирует переехать из Франции в Москву.

В нынешнем сезоне Ле Таллек провел семь матчей во французской лиге 1. Полузащитник не отметился результативными действиями.

С женой футболист познакомился в Саранске, когда с 2014 по 2015 годы выступал за местную «Мордовию». Кроме того, Ле Таллек играл во французских «Ренне» и «Нанте», дортмундской «Боруссии», украинской «Говерле» и сербской «Црвене Звезде».

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