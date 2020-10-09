Французский футболист получил российское гражданство

Футболист французского клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек получил российский паспорт. Об этом игрок рассказал РИА Новости.

По словам француза, он счастлив стать гражданином «великой страны». В апреле игрок рассказывал, что получил вид на жительство в России. Кроме того, весной этого года Ле Таллек в период самоизоляции находился в Москве.

В нынешнем сезоне Ле Таллек провел шесть матчей во французской лиге 1. Полузащитник не отметился результативными действиями.

Жена полузащитника — гражданка России. Игрок познакомился с ней, когда с 2014 по 2015 год выступал за саранскую «Мордовию». Кроме того, Ле Таллек играл во французских «Ренне» и «Нанте», дортмундской «Боруссии», украинской «Говерле» и сербской «Црвене Звезде».