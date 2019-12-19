Французский футболист решил получить российский паспорт ради Евро-2020

Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек рассказал, что начал процесс оформления российского гражданства. Его слова приводит газета «Известия».

Ле Теллек заявил, что занялся получением российского паспорта несколько месяцев назад. Футболист отметил, что у него русская жена, жилье в Москве, поэтому он часто приезжает в Россию. «Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов», — добавил он.

Хавбек сказал, что для него будет честью представлять российскую команду и сыграть за нее на чемпионате Европы 2020 года.

На счету француза победа в чемпионате Германии в составе дортмундской «Боруссии» и две победы вместе с «Црвеной Звездой» в первенстве Сербии. С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал в Российской премьер-лиге за саранскую «Мордовию».

С 2018-го футболист играет за «Монпелье». В составе клуба он провел 51 матч и отметился пятью голами.

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