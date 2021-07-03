Грузинский футболист «Спартака» получил российское гражданство

Грузинский футболист московского «Спартака» Николоз Кутателадзе получил российское гражданство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Причины такого решения игрока не уточняются. В прошедшем сезоне 20-летний футболист провел четыре матча за «Спартак-2» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и не отметился результативными действиями.

В молодежном чемпионате страны Кутателадзе принял участие в 41 игре. Форвард забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. За основную команду красно-белых футболист не выступал.

Кутателадзе родился в Тбилиси, заниматься футболом начал в академии пражской «Спарты». После этого форвард находился в системе французских «Лилля» и ПСЖ. В «Спартак» нападающий перешел в 2019 году. В активе футболиста три матча за юношескую сборную Грузии, составленную из футболистов не старше 17 лет.