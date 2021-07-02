«Спартак» заинтересовался чемпионом Европы

Московский «Спартак» заинтересовался полузащитником сборной Португалии и «Интера» Жоао Мариу. Об этом сообщает Record.

28-летний хавбек провел минувший сезон в составе лиссабонского «Спортинга» на правах аренды. Контракт с итальянским клубом истекает в 2022 году. Однако Мариу рассматривает и другие варианты продолжения карьеры. Сразу несколько европейских клубов заинтересованы в приобретении хавбека.

В качестве усиления чемпиона Европы рассматривают в «Вильярреале», «Ницце» и московском «Спартаке». «Интер» требует за футболиста 7,5 миллиона евро.

Мариу имеет опыт выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сезон 2019/2020 он провел в московском «Локомотиве».

В составе сборной Португалии Мариу провел 45 матчей и забил два гола. В 2016 году он вместе с командой завоевал золото чемпионата Европы.