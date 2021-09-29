Мостовой оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Александр Мостовой о матче «Зенита» и «Мальме»: в Лиге чемпионов настрой у всех серьезный

Легенда сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с «Лентой.ру» дал прогноз на матч второго тура Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и шведским «Мальме».

«"Зенит" — конечно, фаворит встречи, но сбрасывать со счетов соперника нельзя. Команда у них атлетичная, и футболисты добротные. В составе много легионеров, поэтому легко "Зениту" 100 процентов не будет. Петербуржцам стоит опасаться розыгрышей и стандартов», — заявил Мостовой.

Бывший футболист подчеркнул, что при любом исходе сегодняшнего матча петербуржцы сохраняют шансы на выход из группы. «Предугадать исход встречи невозможно: вчера молдавский "Шериф" обыграл "Реал" на выезде, так что чудеса случаются. Это Лига чемпионов — здесь все серьезно настраиваются. Всегда можно сказать, что не получилось, ведь "Зенит" уже дважды не выходил из группы. Но расклад будь ясен позднее», — оценил перспективы петербургского клуба он.

«Зенит» пока не набрал очков в Лиге чемпионов. В первом туре команда проиграла лондонскому «Челси» со счетом 0:1.

Встреча против «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге. Она начнется в 19:45 по московскому времени.