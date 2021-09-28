Легенда сборной России отреагировал на отказ Дзюбы играть за команду

Мостовой об отказе Дзюбы играть за сборную России: он сделал то, что должен был

Легенда сборной России по футболу Александр Мостовой поддержал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от выступлений за национальную команду. О реакции спортсмена сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не видит в поступке игрока ничего противофутбольного. «Он сделал то, что должен был», — добавил Мостовой.

По мнению Мостового, главный тренер сборной России Валерий Карпин больше не вызовет Дзюбу в команду. Футболист заявил, что поймет это решение, но добавил, что понимает и позицию игрока.

Окончательный список игроков сборной России, вызванных на матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября), был опубликован 27 сентября. В нем не оказалось Дзюбы, который 20 сентября отказался от участия во встречах, мотивируя это неоптимальным физическим состоянием.