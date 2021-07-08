Легенда сборной России оценил увольнение Черчесова фразой «хуже уже не будет»

Легенда сборной России по футболу Александр Мостовой оценил увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Мостовой назвал решение справедливым и посчитал, что основным фактором отставки Черчесова стала его пресс-конференция, вызвавшая негодование общественности. «Хуже уже не будет. Я склоняюсь к тому, что придет авторитетный иностранец. Но я ничему не удивлюсь, не исключу и нашего тренера», — подытожил бывший футболист.

Об увольнении Черчесова стало известно ранее 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом. Бывший тренер российской сборной отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.

После неудачного выступления на Евро, в ходе которого сборная России не смогла выйти в плей-офф, состоялась пресс-конференция Черчесова, на которой он отказался уходить в отставку и назвал себя «солдатом своей страны» и «полевым командиром». Его выступление вызвало негативную реакцию общественности.

