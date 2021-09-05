Легенда сборной России высказался о матче квалификации чемпионата мира с Кипром

Александр Мостовой о матче сборной России с Кипром в отборе на ЧМ-2022: игра была вялая

Легенда сборной России по футболу Александр Мостовой оценил игру национальной команды в выездном матче квалификации чемпионата мира 2022 года с Кипром. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его мнению, главным был результат. При этом игрок отметил, что во втором тайме Кипр был лучше российской команды. «Игра была вялая. Но в целом это просто наш уровень. Мы же видим, что, какой бы тренер ни был, сильно лучше играть мы не будем», — добавил Мостовой.

Встреча с Кипром прошла в субботу, 4 сентября, в Никосии. Сборная России одержала победу со счетом 2:0 и продолжает делить лидерство в группе H с Хорватией.

Мостовой выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В активе футболиста десять мячей в 50 матчах в составе национальной команды.