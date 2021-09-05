Бывший тренер сборной России оценил игру команды в матче отбора на ЧМ с Кипром

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался об игре национальной команды в выездном матче квалификации чемпионата мира 2022 года против Кипра. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что встреча оставила у него двойственное впечатление. Он положительно оценил результат поединка и поздравил россиян с победой, но отметил, что качество игры вызвало вопросы.

«Мне нет смысла говорить об этом что-либо, пусть они сами, футболисты и тренерский штаб, посмотрят последние 15-20 минут и сделают выводы», — добавил Бородюк.

Сборная России на выезде победила Кипр в субботу, 4 сентября. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Валерия Карпина. Забитые мячи на счету Александра Ерохина и Рифата Жемалетдинова.

Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 год. В 2006-м он занимал должность исполняющего обязанности наставника команды. 23 марта этого года специалист возглавил московское «Торпедо».