«Зенит» в большинстве разгромил «Мальме» в домашнем матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл «Мальме» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 29 сентября, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Клаудиньо, Далер Кузяев и Алексей Сутромин и Венделл. С начала второго тайма россияне играли в большинстве. За фол последней надежды был удален защитник «Мальме» Анель Ахмедходжич.

Победа стала для «Зенита» первой в нынешнем розыгрыше турнира. Команда с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице. «Мальме» с нулем очков замыкает квартет.

В следующем туре «Зенит» 20 октября на своем поле примет «Ювентус». «Мальме» в тот же день на выезде встретится с «Челси».