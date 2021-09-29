Игроков ПСЖ обвинили в неуважении к Месси из-за испачканной футболки

Бывший игрок «МЮ» Фердинанд о лежащем под стенкой Месси: он не должен пачкать футболку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в Twitter BT Sport раскритиковал игроков «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) за то, что нападающему команды Лионелю Месси пришлось лежать под стенкой во время штрафного удара «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Спортсмен обвинил футболистов ПСЖ в неуважении к Месси, отметив, что не допустил бы такого. «Если бы я был в этой команде, то сказал бы: "Нет, я лягу вместо тебя". Я бы не допустил, чтобы он так лежал. Это не то, что должен делать Месси. Он не должен пачкать свою футболку», — заявил Фердинанд.

28 сентября Месси забил первый мяч за ПСЖ в матче против «Манчестер Сити». В трех предыдущих встречах форварду не удалось отметиться результативными действиями. Во втором тайме игрок нанес удар в девятку с линии штрафной. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу парижан.

Месси перешел в ПСЖ 10 августа. Футболист присоединился к команде как свободный агент, подписав двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.