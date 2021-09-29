Чемпион Испании заинтересовался игроком «Зенита»

В мадридском «Атлетико» заявили об интересе к игроку «Зенита» Вильмару Барриосу

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Fichajes.

Отмечается, что Барриосом заинтересовался действующий чемпион Испании мадридский «Атлетико». Также на колумбийского футболиста претендуют «Севилья» и «Валенсия». Сообщается, что клубы готовы предложить за Барриоса 15 миллионов евро. «Атлетико» и «Севилья» — фавориты в борьбе за игрока.

Барриос перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В составе петербургского клуба он стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также Барриос выступает за сборную Колумбии. Он принял участие в чемпионате мира-2018, который проходил в России.

В сезоне-2021/2022 футболист провел за «Зенит» восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Барриоса с «Зенитом» истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

29 сентября «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов встретится с «Мальме». Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал сине-бело-голубых фаворитами встречи, однако призвал не сбрасывать соперника со счетов. Игра между «Зенитом» и «Мальме» пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:45 по московскому времени.

