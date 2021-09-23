Бразильский новичок «Зенита» рассказал о впечатлениях о России

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о том, как проходит его адаптация к российским реалиям. Об этом сообщает Yahoo! Esportes.

24-летний новичок сине-бело-голубых отметил, что ему тяжело из-за языкового барьера. «Я не очень понимаю русский язык, могу сказать только что-то на английском. Надеюсь, что скоро научусь говорить по-русски», — признался Клаудиньо.

Клаудиньо также заявил, что боится предстоящих холодов. «Они еще не начались, а я уже чувствую», — делится бразилец своими впечатлениями.

Кладуиньо завоевал золото Игр в Токио. 13 августа уже после победы на Олимпиаде игрок подписал контракт с «Зенитом»

Клаудиньо — воспитанник академии «Сантоса». В большом футболе он дебютировал в 2015 году. Первым клубом в профессиональной карьере бразильца стал «Коринтианс».До перехода в «Зенит» он выступал за «Ред Булл Брагантино».