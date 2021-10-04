В РПЛ отреагировали на видео с возможным избиением фаната «Спартака» в Грозном

Директор по безопасности РПЛ Мейтин: фаната «Спартака» в Грозном не били дубинками

Директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин прокомментировал инцидент, произошедший с болельщиком «Спартака» во время матча 10-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». Его цитирует «РБ Спорт».

Мейтин опроверг информацию, что болельщика избили бойцы отряда Кадырова. По его словам, фанат красно-белых находился в неадекватном состоянии и нецензурно выражался в адрес жителей Чечни. «Они окружили его, чтобы врачи там оказали помощь. Никто его не бил дубинками. Я пытался смотреть видео, никто его пальцем не трогал. Я как раз там присутствовал на этом матче, могу подтвердить», — заявил Мейтин.

3 октября СМИ, ссылаясь на видео, появившееся в сети, сообщили, что фанат «Спартака» подвергся нападению представителей отряда Кадырова в подтрибунном помещении стадиона «Ахмат Арена». РПЛ пообещала провести собственное расследование инцидента.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил форвард Александр Соболев, отличившийся в конце первого тайма.

