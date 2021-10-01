Россия поднялась в рейтинге УЕФА после победы «Спартака»

Победа «Спартака» над «Наполи» позволила России обойти Шотландию в рейтинге УЕФА

Россия поднялась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы отечественных клубов в рамках еврокубков. Об этом сообщает ТАСС.

Улучшить позицию позволили успехи отечественных команд. После успеха «Зенита» в Лиге чемпионов в матче со шведским «Мальме» последовала победа «Спартака» в игре с итальянским «Наполи». Двух побед оказалось достаточно, чтобы обойти Шотландию в таблице и занять девятое место рейтинга, имея в своем активе 31,682.

Чтобы подняться на восьмое место, необходимо оказаться выше Австрии, у которой 32,850 балла. Страну представляют в еврокубках сразу четыре клуба.

«Спартак» одержал сенсационную победу над «Наполи» в гостях в рамках группового этапа Лиги Европы. Красно-белым удалось переломить ход встречи. Пропустив уже на первой минуте матча, подопечные Руя Витории сумели отличиться трижды. Итоговый счет в матче — 3:2 в пользу «Спартака».