«Спартак» пропустил гол на 12-й секунде матча с «Наполи» из-за ошибки вратаря

«Наполи» открыл счет на 12-й секунде игры Лиги Европы со «Спартаком» после ошибки вратаря

Московский «Спартак» пропустил мяч на 12-й секунде выездной встречи Лиги Европы против «Наполи». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Грубую ошибку допустил вратарь красно-белых Александр Максименко. Голкипер не справился с простой подачей в штрафную и выронил мяч из рук. Первым на добивании оказался Элиф Элмас, который поразил ворота.

На момент публикации новости команды отыграли 15 минут встречи. Гол Элмаса остается единственным в матче.

«Наполи» не смог установить рекорд Лиги Европы. Самым быстрым голом в истории турнира остается мяч полузащитника чешского «Слована» Яна Сикоры, который пять лет назад поразил ворота азербайджанского Карабаха на 11-й секунде.

«Спартак» в первом туре Лиги Европы потерпел домашнее поражение от «Легии» (0:1). «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Лестером».

