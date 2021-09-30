Каррера назвал фаворита в матче ЛЕ между «Наполи» и «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера дал прогноз на матч Лиги Европы между красно-белыми и «Наполи». Его цитирует «Спорт-Экспресс» со ссылкой на 100x100Napoli.it.

Каррера назвал «Наполи» фаворитом матча. «Но главный тренер "Спартака" Руй Витория пытается придать поставленную игру. Они создают много голевых моментов, но не реализуют их», — отметил специалист.

Также итальянский тренер заявил, что в составе «Спартака» есть индивидуально сильные футболисты. Особенно Каррера выделил полузащитника Виктора Мозеса. «Это техничный футболист, лицо команды», — добавил Каррера.

Встреча между «Спартаком» и «Наполи» состоится 30 сентября в Неаполе. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. «Спартак» располагается в группе С на четвертом месте, не набрав ни одного очка. «Наполи» находится на второй строчке, в активе итальянского клуба одно очко.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы. Красно-белые под руководством итальянского тренера становились чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.