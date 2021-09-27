Итальянский тренер «Зенита» объяснил неудачи российских клубов в еврокубках

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал о проблемах с организацией тренировочного процесса в России. Его цитирует Sport24.

По словам Сканавино, из-за размеров страны командам приходится тратить время на долгие перелеты, вследствие чего сокращается время тренировок. Итальянец назвал это причиной неудачного выступления российских клубов в еврокубках.

Сканавино также объяснил, почему многие европейские команды превосходят российские в скорости. По его мнению, за рубежом клубы изначально покупают футболистов с необходимыми характеристиками.

В нынешнем сезоне Россию на европейской арене представляют «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». В первом туре Лиги чемпионов петербургский клуб на выезде потерпел поражение от «Челси» (0:1), а «Спартак» дома в Лиге Европы уступил «Легии» (0:1). Единственной командой, набравшей очки, стал «Локомотив». Железнодорожники на своем поле ушли от поражения в игре Лиги Европы с «Марселем» (1:1).