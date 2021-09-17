Россия сохранила позиции в клубном рейтинге УЕФА

Россия сохранила позиции в таблице коэффициентов УЕФА, оставшись на десятом месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас в активе страны 30,882 рейтинговых очка. Ближайшим преследователем являются украинцы (30,400 балла), далее располагаются сербы (27,875 очка). До девятого места клубного рейтинга, на котором находится Шотландия, россиянам остается 0,418 балла.

На первой неделе группового этапа еврокубков российские команды провели три матча. «Зенит» на выезде со счетом 0:1 уступил «Челси» в Лиге чемпионов, домашнее поражение в Лиге Европы от «Легии» с таким же счетом потерпел «Спартак». Единственные 0,200 балла в копилку России принес «Локомотив», который в домашнем матче второго по статусу европейского турнира против «Марселя» спасся от поражения — 1:1.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Чем ниже позиция — тем меньшим числом команд представлена страна на европейской арене.