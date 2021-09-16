Появилось видео лучшего гола первого тура Лиги чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила видео лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Ролик появился в Twitter-аккаунте организации.
🥇 Sheriff winger Adama Traore takes home the prize! 👏👏👏#UCLPOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/n8FV7Ho559— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2021
Самым красивым признан гол нападающего молдавского «Шерифа» Адама Траоре. Малиец поразил ворота донецкого «Шахтера» после навеса с фланга, отправив мяч под перекладину.
Вторым стал мяч за авторством полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, третья строчка за Анте Ребичем из «Милана», а четвертое место занял гол в исполнении Джека Грилиша из «Манчестер Сити».
«Шериф» дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов с победы над «Шахтером» (2:0). Молдавский клуб на данный момент возглавляет таблицу группы D, в которой также выступают мадридский «Реал» и миланский «Интер».