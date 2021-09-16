Украинский «Шахтер» объяснил решение остановиться в отеле «Россия»

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций украинского футбольного клуба «Шахтер» Юрий Свиридов объяснил, почему в Тирасполе донецкая команда решила остановиться в гостинице «Россия». Его слова приводит Tribuna.com.

Свиридов заявил, что в Тирасполе только «Россия» была способна по количеству номеров и инфраструктуре разместить делегацию футбольного клуба на матч Лиги чемпионов. По его словам, команде академии «Шахтера», которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе «Шерифа». «Это был выбор без выбора», — подытожил представитель команды.

15 сентября «Шахтер» проиграл тираспольскому «Шерифу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. По оценке портала Transfermarkt, «Шериф» — команда с самой низкой стоимостью состава в турнире.

В следующем туре «Шахтер» примет итальянский «Интер». Матч пройдет 28 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.

