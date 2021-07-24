Украинский футболист объяснил отказ играть в России фразой «Я все же из Львова»

Украинский футболист Роман Якуба объяснил отказ играть в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» фразой «Я все же из Львова». Его слова приводит FootBoom.

20-летний защитник вспомнил, что им интересовались польский «Ракув» и «Сочи». «Россияне хотели подписать меня еще зимой, но я все-таки со Львова, поэтому решил отказаться», — заявил он. Якуба добавил, что через две недели им заинтересовалась латвийская «Валмиера», и вопрос с дальнейшим клубом был для него закрыт.

Якуба подписал контракт с «Валмиерой» летом 2021 года. Он пополнил состав нового клуба на правах свободного агента. Ранее права на игрока принадлежали донецкому «Шахтеру».

22 июля «Сочи» одержал первую в истории победу в еврокубке. В матче второго квалификационного раунда Лиги конференций команда разгромила азербайджанскую «Кешлю» со счетом 3:0.