Украинского футболиста затравили за переход в российский клуб

Пользователи соцсетей затравили украинского полузащитника Александра Нойока за переход в клуб российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург». Десятки негативных комментариев появились в Instagram футболиста.

«Предатель, позор!», — написал пользователь с ником sanych_89. «Он еще в сборную хотел. Туда ему и дорога», — отметил high_level_casual. «Там и оставайся, кормилец», — написал suhivskiy. Комментарии появились под постом с фотографией Нойока с футболкой «Оренбурга». При этом многие пользователи поддержали полузащитника и пожелали ему удачи в новой команде.

Нойок подписал Контракт с «Оренбургом» 20 января. 28-летний уроженец Херсона присоединился к российскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с брестским «Динамо».

«Оренбург» в прошлом сезоне вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), заняв последнее место. После первой половины первенства ФНЛ команда находится на третьей позиции.