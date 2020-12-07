Российский суд посадил бывшего украинского футболиста за шпионаж на 12 лет

Мосгорсуд вынес приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко по делу о шпионаже. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба суда.

Подсудимого посадили на 12 лет, признав виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). Василенко будет отбывать срок в российской колонии строгого режима.

Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме, поскольку материалам дела присвоен гриф секретно, указали в пресс-службе.

Василенко был задержан летом в Москве в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования. Позднее его обвинили в шпионаже в пользу Киева. Он пытался вывезти списанное военное оборудование по поручению украинской компании, связанной с Минобороны Украины, сообщил РИА Новости источник. По его словам, экс-футболист интересовался оборудованием, разработанным еще в 1960-х годах в Советском Союзе.

26 ноября в ходе прений сторон гособвинитель попросил для Василенко 16 лет заключения.

Футболист завершил спортивную карьеру в 2001 году. Он выступал на позиции защитника и известен по выступлениям за ряд украинских команд. В частности, защищал цвета «Таврии» из Новотроицка и мелитопольского «Торпедо». Василенко начал выступать в 1992 году.