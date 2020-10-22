Появились детали обвинения в шпионаже бывшего украинского футболиста

Бывший украинский футболист Василий Василенко, задержанный в Москве по делу о шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные при СССР. Детали обвинения рассказал РИА Новости информированный источник.

По его словам, изначально Василенко задержали в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования. Он приехал в Россию от украинской юридической компании, которая имеет отношение к министерству обороны Украины.

Планировалось, что бывший футболист за вознаграждение приобретет списанное в России крупногабаритное военное оборудование, о продаже которого стало известно через интернет. «Данное оборудование было разработано в СССР в 60-х, оно до сих пор закупается у России многими странами, огневой мощи не имеет», — пояснил собеседник агентства.

Позднее украинца обвинили в шпионаже в пользу Киева. Задержанный не признает себя виновным.

В июле Василенко предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Причастность Василенко к деянию была установлена ФСБ.

Украинец завершил спортивную карьеру в 2001 году. В бытность футболистом Василенко выступал на позиции защитника. Он известен по выступлениям за ряд украинских команд. В частности, защищал цвета «Таврии» из Новотроицка и мелитопольского «Торпедо». Василенко начал выступать в 1992 году.