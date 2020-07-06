Украинского бывшего футболиста задержали в Москве за шпионаж

Бывший футболист Василий Василенко задержан в Москве по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Василенко предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ. Мужчина доставлен в одно из московских СИЗО. Отмечается, что причастность Василенко к деянию была установлена ФСБ.

Украинец завершил спортивную карьеру в 2001 году. В бытность футболистом Василенко выступал на позиции защитника. Он известен по выступлениям за ряд украинских команд. В частности, защищал цвета «Таврии» из Новотроицка и мелитопольского «Торпедо». Василенко начал выступать в 1992 году.

Статья 276 УК РФ («Шпионаж») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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