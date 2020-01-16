Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает Marca.

22-летняя россиянка обвинила игрока в изнасиловании и побоях: у пары была встреча в июне 2017 года. Тем не менее, испанский суд не установил вины Эрнандеса и закрыл дело. Кремлевой предстоит ответить за ложное обвинение в адрес 22-летнего спортсмена.

На момент общения с россиянкой Эрнандес был игроком «Атлетико». С лета 2019-го защитник защищает цвета «Милана». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей и забил четыре гола в чемпионате Италии.

Эрнандес также выступал за мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Футболист — обладатель двойного гражданства (Франции и Испании). В его активе выступления за молодежную сборную Франции.

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