Девушка футболиста «Манчестер Сити» отреагировала на вечеринку игроков с моделями

Девушка одного из футболистов «Манчестер Сити» узнала об участии игрока в вечеринке, на которую были приглашены модели из Италии. Об этом сообщает The Sun.

Британское издание не афиширует имена девушки и игрока «Сити». Согласно информации источника, футболист пришел домой утром, и разгневанная партнерша сперва пыталась выяснить, где он был ночью. Отмечается, что после того как девушка узнала о вечеринке из прессы, ее настроение ухудшилось.

15 января The Sun сообщил о том, что для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием моделей. Девушек специально для мероприятия привезли из Италии. Отмечается, что вечеринка состоялась после разгромной победы «Сити» над «Астон Виллой» (6:1). При этом работа по ее организации велась на протяжении двух месяцев.

12 января «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» со счетом 6:1. Хет-триком отметился нападающий Серхио Агуэро, дубль оформил полузащитник Рияд Марез, еще один гол забил форвард Габриэл Жезус.

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