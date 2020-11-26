Обвиненного в шпионаже украинского экс-футболиста попросили посадить на 16 лет

В Москве гособвинитель попросил отправить бывшего украинского футболиста Василия Василенко на 16 лет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает ТАСС.

Это наказание прокуратура попросила во время прений в Мосгорсуде, где рассматривается дело Василенко — бывшего защитника украинских футбольных клубов, обвиняемого по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Материалы его дела содержат гриф «Секретно». Приговор Василенко будет оглашен 7 декабря.

22 октября сообщалось, что Василенко, задержанный в Москве по делу о шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные при СССР.

Изначально экс-футболиста задержали в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования. Позднее украинца обвинили в шпионаже в пользу Киева.

Василенко завершил спортивную карьеру в 2001 году. В бытность футболистом Василенко выступал на позиции защитника. Он известен по выступлениям за ряд украинских команд. В частности, защищал цвета «Таврии» из Новотроицка и мелитопольского «Торпедо». Василенко начал выступать в 1992 году.