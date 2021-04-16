Украинский футболист описал реакцию соотечественников на его переезд в Россию

Украинский футболист Александр Нойок, выступающий за клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург» описал реакцию соотечественников на его переезд в Россию. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что получил много негативных комментариев и угроз в социальных сетях. По его словам, больше всего критики он услышал от украинских подростков. «Конечно, неприятно, когда пишут гадости, особенно про семью. Сейчас каждый может зайти и высказать мнение, хотя сам при этом, возможно, ничего в жизни не добился», — посчитал футболист. Нойок добавил, что его поддержали родители и одноклубники.

Нойок подписал контракт с «Оренбургом» 20 января. 28-летний уроженец Херсона присоединился к российскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с брестским «Динамо». После этого пользователи соцсетей затравили украинца, назвав его предателем.

До этого футболист выступал за ряд украинских и белорусских клубов. С 2007 года по 2011 год он привлекался к играм за юношеские сборные Украины.