Стала известна зарплата Кокорина в «Фиорентине»

Александр Кокорин получает в «Фиорентине» 1,8 миллиона евро в год

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин зарабатывает 1,8 миллиона евро в год. Об этом сообщает Fiorentina.it.

Как стало известно источнику, больше россиянина в итальянском клубе получают только два футболиста: Никола Миленкович (2,5 миллиона) и Хосе Кальехон (2,2 миллиона). У Николаса Гонсалеса, Лукаса Торрейры и Софьяна Амрабата зарплата такая же, как у Кокорина.

Всего «Фиорентина» тратит на зарплаты 60,6 миллиона евро в год. Это самый высокий показатель клуба из Флоренции за последние десять лет.

В нынешнем сезоне Кокорин дважды выходил на замену в матчах чемпионата Италии и суммарно провел на поле 17 минут в составе «Фиорентины». Российский нападающий не отметился результативными действиями.

В августе 2020 года стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке», из которого он позже перешел в «Фиорентину». Игрок получал в московской команде 3 миллиона евро в год.