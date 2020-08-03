Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2:1
0:1, 0:0, 2:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
НХЛ - плей-офф • Посев 1/4 финала - Запад. 1-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
НХЛ - плей-офф • 1/8 финала - Восток. 1-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
НХЛ - плей-офф • Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Завтра
Начало в 03:00 (МСК)
Монреаль Канадиенс
Монреаль
НХЛ - плей-офф • 1/8 финала - Восток. 2-й матч
Последние новости
Турецкие F-16 подлетели к Еревану на расстояние воздушного удара
Мерзкий поступок босоногого авиапассажира при пандемии возмутил попутчиков
В США назвали условие для снятия санкций с России
Объявлен срок появления первого серийного российского электромобиля
Найдена четырехметровая туша неопознанного существа с мехом и ластами
Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Бывшая самая молодая миллиардерша попала на обложку Vogue в откровенном платье
Раскрыто отношение россиян к работе на удаленке
Названы условия для оправдания Ефремова
Новости партнеров

Кокорина посчитали недостойным своей зарплаты

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Кокорин
Александр Кокорин
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Зарплата, которую будет получать российский нападающий Александр Кокорин в столичном «Спартаке», является «космической». Такое мнение порталу Rusfootball высказал бывший игрок красно-белых Александр Мостовой.

«Космические цифры! Очевидно, что в РПЛ мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты», — оценил он.

При этом Мостовой отметил, что нынешние зарплаты — это вина не футболистов, а тех, кто платит. «Не зарабатывают, а получают. Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя на деньги, которые по меркам Европы являются бешеными», — посетовал он.

2 августа стало известно, что Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком» по схеме «3+1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.

31 июля у футболиста истек срок соглашение с «Зенитом». На Кокорина также претендовали столичные «Динамо» и «Локомотив». В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский «Зенит», за который выступал с 2016 года. В феврале он перешел в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за сочинский клуб.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мостовой - о контракте Кокорина: космические цифры! Он не стоит такой зарплаты
Отчим Кокорина намекнул на нежелание игрока покидать «Зенит»
Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»
Другие материалы рубрики
Спорт00:02 2 августа
Вячеслав Лемешев

«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»

Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
00:19Сегодня

Отчим Кокорина намекнул на нежелание игрока покидать «Зенит»

21:33 2 августа

В сети появилось видео лучшего боя турнира UFC в Лас-Вегасе

20:12 2 августа

Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировкам

Спорт00:0331 июля
Петр Ян

«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»

Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
19:25 2 августа

В «Зените» отреагировали на переход Кокорина в «Спартак»

17:47 2 августа

Квят попал в аварию во время гонки «Формулы-1»

17:03 2 августа

Аршавин захотел выселить трехлетнюю дочь из квартиры

Спорт00:0328 июля

Дьявольский квартет

Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
16:13 2 августа

Трусова анонсировала фильм о себе и заговорила о помехах в тренировках

15:00 2 августа

Кокорин объяснил свои слова о невозможности выступлений за «Спартак»

13:36 2 августа

Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»

Россия
«Из него не хотят делать мученика»
Как в России уживаются политика с религией и почему игумен Сергий до сих пор на свободе
Все материалы
Мир
Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса
Раскрыты новые секретные данные с участием Клинтона по делу педофила Эпштейна
В Великобритании на строгий карантин снова отправили 4,5 миллиона человек
Американский сенатор вышла замуж и развелась на 600 тысяч украденных долларов
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Все материалы
Бывший СССР
Украина объяснила нарушения перемирия в Донбассе неконтролируемыми эмоциями
Светлана Тихановская«Нельзя так со своим народом»
Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера
По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами
Задержание «российских боевиков» под Минском связали с делом Тихановского
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Мать политтехнолога Собчак раскрыла подробности его задержания в Белоруссии
Все материалы
Экономика
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Затянуть пояса
Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей?
Биткоин впервые за год достиг отметки в 12 тысяч долларов
Двойной навар
Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?
Эксперт признал хеджирование нефтяных цен благоприятным для экономики России
«Три кита» возвращаются домой
Российский суд вернул бизнес-империю Сергея Зуева законному владельцу
Все материалы
Силовые структуры
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Все материалы
Наука и техника
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Все материалы
Спорт
Емельяненко обвинили в применении допинга
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Плющенко анонсировал новые сенсации после прихода Косторной
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной
Все материалы
Культура
Назван лучший сериал века
Умер один из основателей The Roots
Много Ли, мало Ли
Драчун, философ, символ расовой борьбы: каким предстает Брюс Ли в новом фильме
Определены популярные новые сериалы в России
Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly
Все материалы
Интернет и СМИ
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
«Риски слишком высоки»
Как Россия помогает миру сделать искусственный интеллект безопасным
Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном
Девушка предложила матери денег на аборт и нашла поддержку в сети
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Все материалы
Ценности
Утягивающее нижнее белье стало новым трендом у знаменитостей
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Бикини в тон джинсов стало трендом у моделей
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Девушка перестала ретушировать прыщи на селфи и снискала одобрение в сети
Аномально тонкая талия девушки озадачила пользователей сети
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Крис Кремерс и Лисанн ФронПуть в один конец
Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Ателье Zagato выпустит карбоновый суперкар с 6,8-литровым мотором
Турбонаддув для мотоциклов: рассвет и закат
Короткая и яркая эпоха турбомотоциклов началась в Японии в конце семидесятых
Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей
30 лет без мойки: сокровища секретного гаража
Загадочная судьба 150 машин — кто бросил миллион долларов под пылью?
Porsche неожиданным образом поддержала гей-прайд в Германии
1500 сил и больше: клуб самых быстрых
Гиперкары, для которых и полторы тысячи «лошадей» — не предел
Bentley впервые оснастила Bentayga спортивным выхлопом
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы