Кокорина посчитали недостойным своей зарплаты

Зарплата, которую будет получать российский нападающий Александр Кокорин в столичном «Спартаке», является «космической». Такое мнение порталу Rusfootball высказал бывший игрок красно-белых Александр Мостовой.

«Космические цифры! Очевидно, что в РПЛ мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты», — оценил он.

При этом Мостовой отметил, что нынешние зарплаты — это вина не футболистов, а тех, кто платит. «Не зарабатывают, а получают. Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя на деньги, которые по меркам Европы являются бешеными», — посетовал он.

2 августа стало известно, что Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком» по схеме «3+1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.

31 июля у футболиста истек срок соглашение с «Зенитом». На Кокорина также претендовали столичные «Динамо» и «Локомотив». В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский «Зенит», за который выступал с 2016 года. В феврале он перешел в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за сочинский клуб.