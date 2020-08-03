Отчим Кокорина намекнул на нежелание игрока покидать «Зенит»

Отчим и агент российского нападающего Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал обстоятельства ухода игрока из «Зенита». Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Почему Саша не выбрал "Зенит"? Спросите у руководства», — заявил Логинов, намекнул на нежелание самого Кокорина покидать Санкт-Петербург.

Ранее 2 августа стало известно, что Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком» по схеме «3+1». 31 июля у футболиста истек срок соглашение с «Зенитом». На Кокорина также претендовали столичные «Динамо» и «Локомотив».

В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский «Зенит», за который выступал с 2016 года. В феврале он перешел в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за сочинский клуб.

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо» и «Зенит». В девятилетнем возрасте футболист не прошел просмотр в академию «Спартака». До дебюта в профессиональном футболе он готовился в системе «Локомотива».