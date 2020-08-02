В «Зените» отреагировали на переход Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на переход российского нападающего Александра Кокорина в столичный «Спартак». Его слова приводит ТАСС.

Функционер пожелал форварду удачи в новом клубе и выразил надежду, что соперничество между двумя командами станет только более интересным. Кроме того, Медведев признался, что уже связался с самим Кокориным. «Договорились, что встретимся на футбольном поле», — добавил он.

Ранее 2 августа стало известно, что Кокорин подписал контракт с красно-белыми по схеме «3+1». 31 июля у форварда истек срок соглашения с «Зенитом». Трансфер вызвал неоднозначную реакцию со стороны болельщиков «Спартака». Они припомнили игроку его высказывание об отказе выступать за красно-белых в 2013 году. Кокорин в свою очередь ответил на претензию фанатов.

В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский «Зенит», за который выступал с 2016 года. В феврале он перешел в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за сочинский клуб.

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо» и «Зенит». В девятилетнем возрасте футболист не прошел просмотр в академию «Спартака». До дебюта в профессиональном футболе он готовился в системе «Локомотива».