Кокорин объяснил свои слова о невозможности выступлений за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин в интервью YouTube-каналу красно-белых объяснил свои слова о невозможности выступлений за команду.

Кокорин обратил внимание на то, что многие вспоминают его заявления 2013 года. Тогда он сказал, что никогда не перейдет в «Спартак» из-за того, что в девять лет не прошел просмотр в команду. «Та детская обида, которая была очень давно... Наверное, это было глупо. Я здесь, я хочу играть», — отметил футболист. Он добавил, что хочет побеждать со «Спартаком» и вернуть команде былое величие.

О переходе форварда в «Спартак» стало известно ранее 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». По информации журналиста Сергея Егорова, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год и получит 2,5 миллиона евро подъемных.

В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский «Зенит», за который выступал с 2016 года. В феврале он перешел в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за сочинский клуб.

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