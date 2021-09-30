«Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» в матче Лиги Европы

«Спартак» на выезде со счетом 3:2 обыграл «Наполи» в матче Лиге Европы с двумя удалениями

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 30 сентября и завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. В составе победителей дублем отметился Квинси Промес. Еще один мяч забил Михаил Игнатов. У неаполитанцев голы на счету Элифа Элмаса и Виктора Осимена.

На 29-й минуте «Наполи» остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник «Наполи» Мариу Руй. В концовке встречи за два предупреждения был удален защитник москвичей Максимилан Кофрие.

Волевая победа позволила «Спартаку» набрать три очка, команда находится на втором месте в группе. У «Наполи» одно очко, клуб находится на третьей позиции.

«Спартак» в следующем туре 20 октября на своем поле примет «Лестер». «Наполи» днем позже на своем поле примет «Лестер».