Губерниев отреагировал на сенсационную победу «Спартака» над «Наполи»

Губерниев о сенсационной победе «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы: большой праздник

«Спартак» по делу обыграл «Наполи» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом «Чемпионат.com» рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Так журналист отреагировал на сенсационную победу красно-белых. Он назвал случившееся большим праздником для всех. «Надеемся, что российский футбол все-таки не так плох, как его малюют», — заявил Губерниев.

Встреча «Спартака» и «Наполи» прошла ранее в четверг, 30 сентября, в Неаполе. Москвичи пропустили гол на 12-й секунде, а во втором тайме смогли забить три мяча. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

Победа стала для москвичей первой в нынешнем еврокубковом сезоне. Команда после двух туров занимает второе место в группе С.